NI спрогнозировал последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу

Специалисты издания National Interestс помощью созданной в американском Технологическом институте Стивенса программы проанализировали последствия гипотетического ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Для анализа была выбрана бомба мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Согласно расчетам, от ее взрыва в центре мегаполиса пострадают более миллиона жителей, 378 тысяч человек погибнут, 860 тысяч будут ранены. Отмечается, что в радиусе пяти километров от эпицентра взрыва большинство строений будут разрушены, а шансы выжить у тех, кто окажется там, будут стремится к нулю.

Авторы исследования отмечают, что жертвы одного такого ядерного удара сопоставимы с потерями США во Второй мировой войны, и надеются, что их расчеты останутся научной фантастикой.