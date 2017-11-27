В Сирии наладили автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором

Сирийские власти наладили автобусное сообщение между Дамаском и Дейр-эз-Зором, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Дамасские фирмы по автобусным перевозкам предоставили транспорт для жителей Дейр-эз-Зора, бежавших из родного города и теперь возвращающихся домой. Ежедневно по шесть автобусов вывозят людей из Дамаска, остаются на ночь в Дейр-эз-Зоре, а затем снова едут в столицу.

Водитель одного из таких автобусов Ахмад Араб Фазим сообщил журналистам, что в последнее время дорога стала безопасной.