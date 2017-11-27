FT: Совет Европы рассматривает вопрос об отмене антироссийских санкций

Совет Европы (СЕ) рассматривает вопрос снятия с России санкций, которые были введены в связи с военным конфликтом на Украине в 2014 году. Как сообщила в воскресенье газета Financial Times, в международной организации опасаются, что РФ решит выйти из ее состава.

"Это несет негативные последствия для Европы, поскольку мы получим Европу без России. Это будет большим шагом назад", - приводит издание слова генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Ягланда, отказ Москвы от уплаты взносов в бюджет СЕ может привести к тому, что Россия добровольно или по инициативе других стран покинет организацию."Насколько я понимаю, это может произойти", - сказал он.

"Никто не хочет давать сигнал о том, что мы принимаем аннексию Крыма, - отметил Ягланд. - Но мы должны трезво оценивать, каков наш мандат. У нас есть мандат на защиту прав человека в России и Крыму, а также повсюду, где на континенте живут люди".



