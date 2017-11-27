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Богусевич прокомментировала свою победу на "Детском Евровидении"


Россиянка Полина Богусевич, победившая на конкурсе "Детское Евровидение-2017" в Тбилиси, прокомментировала свою победу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мне нечего сказать, но мы это сделали!", — написала 14-летняя певица на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее Богусевич заявила в интервью RT, что чувствует себя "как во сне", и призналась, что сильно нервничала и не сразу поняла, что одержала победу.

Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении-2017" с композицией "Крылья", набрав 188 очков. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого и ранее неоднократно становилась лауреатом музыкальных конкурсов.

 



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