Новый президент Киргизии присвоил Атамбаеву звание Героя республики

Вступивший в должность президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков своим первым указом присвоил звание Героя Кыргызской республики экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пятый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства в пятницу. Таким образом, впервые в истории Киргизии произошла мирная передача власти от одного всенародно избранного президента следующему.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, а также проявленные политическую волю и мужество Атамбаеву Алмазбеку Шаршеновичу присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" ("Герой Кыргызской республики" — ред.) с вручением особого знака "Ак Шумкар", — сообщает пресс-служба.