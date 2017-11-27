Тысячи туристов не могут вылететь с острова Бали из-за закрытого в связи с извержением вулкана аэропорта

В закрытом в связи с извержением вулкана Агунг международном аэропорту индонезийского острова Бали скопились тысячи туристов, которые надеются вылететь домой, их число постоянно растет. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press с места события.

Табло аэропорта свидетельствует об отмене сотен авиарейсов, поступает информация о том, что рейсы на популярный курортный остров Бали разворачивают в воздухе и направляют в аэропорты Джакарты, Сингапура, других городов.

Аэропорт закрыт с 06:00 по местному времени (01:00 мск) понедельника. Решение о закрытии было принято в связи с тем, что слой пепла, образовавшийся в результате извержения вулкана, достиг воздушного пространства над аэропортом.

Власти потребовали эвакуации населенных пунктов, расположенных ближе 7,5 км от вулкана.

"Степень опасности в связи с извержением вулкана повышена до наивысшей", - заявил главный вулканолог страны Геде Суантика.