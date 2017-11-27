Американский эсминец заметили в Черном море

Американский ракетный эсминец "Джеймс Уильямс" вошел в Черное море, сообщает турецкий Twitter-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через Босфор.

Эсминец типа "Арли Берк", оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, не входит в состав какого-либо соединения. Цель текущего семимесячного плавания корабля — обеспечивать военное присутствие США, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В воскресенье 19 ноября в Черное море вошел фрегат ВМС Франции типа La Fayett, построенный по технологии "стелс".