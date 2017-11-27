ВМС Аргентины: взрыв на подлодке San Juan могла вызвать высокая концентрация водорода

Причиной взрыва на пропавшей аргентинской подводной лодке San Juan, вероятно, стала высокая концентрация водорода. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в воскресенье представитель ВМС страны Энрике Бальби.

"Учитывая, что нам сообщили о взрыве и что на борту не было боевых торпед, так что они не могли стать причиной взрыва, можно сделать вывод, что взрыв был вызван высокой концентрацией водорода. Но мы не знаем, что к ней привело", - сказал он на пресс-конференции в городе Баия-Бланка, которая транслировалась в эфире местного телевидения.

Как подчеркнули министр обороны Аргентины Оскар Агуад и представитель ВМС, поиск членов экипажа продолжается. "На 11-й день поисков можно полагать, что экипаж находится в условиях экстремального выживания", - заявил Бальби.

AP Photo/Vicente Robles