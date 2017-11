Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала представительница Южно-Африканской республики, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом объявлено по итогам финала конкурса красоты, завершившегося в воскресенье вечером в Лас-Вегасе (штат Невада).

Нель-Питерс изучала деловое администрирование в Северо-западном университете ЮАР. Она участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты. В видеообращении, опубликованном ранее на сайте конкурса, девушка призналась, что вскоре после того, как получила титул "Мисс ЮАР", подверглась ограблению, ей угрожали оружием.

Представительница ЮАР, отвечая на вопрос ведущего во время конкурса, отметила, что считает наиболее важным качеством для "Мисс Вселенной" уверенность в себе. Она также подчеркнула, что обладательница титула должна уметь "преодолевать свои страхи" и помогать другим женщинам делать то же самое. Девушка выразила уверенность в том, что соответствует данным критериям.

Отвечая на вопрос о том, какая проблема является наиболее важной для женщин, Нель-Питерс заявила, что это неравенство в оплате труда. "Где-то женщинам платят 75% от того, что мужчины получают за ту же работу такой же продолжительности, я не думаю, что это правильно", - сказала девушка. Он подчеркнула, что данную несправедливость следует устранить во всем мире.

Корону победительницы на голову Нель-Питерс надела "Мисс Вселенная-2016" - француженка Ирис Миттенар.

Нель-Питерс стала второй претенденткой ЮАР, одержавшей победу на конкурсе. В первую "тройку" помимо нее на этот раз вошли также представительница Колумбии Лаура Гонсалес и Ямайки - Давина Беннет. В общей сложности в конкурсе участвовали 92 женщины, в том числе представительница России Ксения Александрова.

Конкурс "Мисс Вселенная" ведет свою историю с 1952 года. Он входит в число четырех самых престижных подобных смотров наряду с "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл". Победительница конкурса получает драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она ездит по миру и участвует в различных благотворительных мероприятиях.

Россия побеждала в смотре лишь однажды - в 2002 году корону завоевала Оксана Федорова. Однако через несколько месяцев девушка отказалась от титула по личным причинам. В 2013 году конкурс "Мисс Вселенная" впервые за свою историю проходил в России. Тогда престижный титул получила представительница Венесуэлы Габриэла Ислер.

Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo