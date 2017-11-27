Закон о семейном насилии представлен в НС Армении со значительными изменениями

На внеочередном заседании 12-го ноября НС Армении будет обсуждать Закон о семейном насилии, предварительный вариант которого стал предметом жарких дискуссий.

Дискутабельным предварительный вариант закона показался и властной партии –РПА, что заставило автором законопроекта пойти на изменения, уточнить некоторые определения, увязать спорные вопросы.

Как передает «Арменпресс», изменения, в основном, следующие:

Во первых, было уточнено название закона: если в начальном варианте закон назывался «О предотвращении семейного насилия и борьбе с ним», то сейчас это будет закон «О предотвращении насилия в семье, о защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье».

Это изменение подчеркивает, что, кроме предотвращения семейного насилия и борьбы с ним, приоритет отдается восстановлению согласия в семье. В новом варианте подчеркнута преамбула укрепления традиционных семейных ценностей.

Разрешен еще один спорный пункт: защиты от насилия в семье лишены лица «предполагаемо подвергшиеся насилию в семье». Защита будет предоставляться тем, факты насилия по отношению к кому в семье имеют подтверждение на государственном уровне: приговором суда, предупреждением, неотложным вмешательством.

Во всем документе термин «семейное насилие» заменен термином «насилие в семье».

Законом предусмотрены 3 средства защиты лиц, подвергшихся насилию в семье: предупреждение, неотложное вмешательство, судебное решение о защите.

В отношении насильника предусмотрен ряд ограничений: не приближаться к жертве ближе определенного расстояния, не входить с ней в контакт, не носить и не хранить оружия, пройти курс лечения от агрессивности, или, например, алкоголизма. Нарушения ограничений влекут за собой административную и уголовную ответственность.

Законопроектом предусмотрено создание 2 новых институтов: центры социальной поддержки будут трансформированы, будут созданы убежища.

Законопроект не предусматривает новых оснований для лишения родительских прав или же положений, расшатывающих основы семьи. Во время общественных обсуждений звучали соменения по поводу того, что детей смогут забрать из семьи в убежища без присутствия родителей, и в новом варианте четко указано, что этого делать нельзя.

Законопроект регулирует также вопросы предотвращения насилия в семье, доступности правосудия, оказания психологической, правовой, социальной, иногда – временной финансовой помощи.

Законопроект регулирует также вопросы снижения латентности насилия в семье, взаимодействия госорганов и общественных организаций и пр.