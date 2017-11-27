На проходящей в Париже 34-й министерской конференции Международной организации Франкофонии 26-го ноября, был представлен ход подготовительных работ по проведению Саммита Франкофонии в Ереване в 2018 году. Министр ИД Армении Эдвард Налбандян выступил на совместной пресс-конференции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

По предложению Армении, принято решение о проведении ереванского саммита Франкофонии 11-12 октября 2018 года, а заседания уставных органов МОФ в соответствии со следующим графиком: 7 октября – Постоянный совет Франкофонии, 8-9 октября – министерская конференция.

Министерская конференция Франкофонии утвердила и девиз ереванского саммита: «Жить вместе». Эдвард Налбандян сообщил, что этот девиз будет положен в основу нового основополагающего документа – Ереванского пакта. По словам министра, Ереванский пакт отразит всеобщие ценности Франкофонии: такие, как защита прав человека и народов, демократия, межкультурный и межрелигиозный диалог, а также борьба против ксенофобии, нетерпимости, дискриминации и насаждения ненависти.

Как сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян, 11-го октября на саммите состоится гала-концерт с участием франкоязычных певцов.

Кроме того, в рамках саммита Франкофонии планируется организовать «Франкофонную деревню», где в соответствующих павильонах будет представлена самобытная культура стран Франкофонии. «Франкофонную деревню» планируется организовать в центре Еревана, где накануне саммита пройдет празднование 2800-летия Еревана.

Эдвард Налбандян сообщил также: в качестве логотипа XVII саммита Франкофонии в Ереване избран гранат, имеющий символическое значение в армянской культуре.

«Среди важных мероприятий в рамках саммита планируем организовать экономический форум Франкофонии. Наша цель – поощрение контактов между предпринимателями, провести обсуждения вокруг вызовов и перспектив развития», – сказал Налбандян.

Участники конференции посмотрели фильм об Армении, рассказывающий об условиях проведения саммита, о местах проведения заседаний, инфраструктурах и других организационных вопросах.