Министр ИД Армении Эдвард Налбандян приступил к обязанностям председателя Министерской Конференции Франкофонии

26-го ноября на проходящей в Париже Министерской Конференции Франкофонии министр ИД Армении Эдвард Налбандян приступил к исполнению обязанностей председателя Конференции. В организацию Франкофония входят 84 члена, ассоциированных государств и наблюдателей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В конце конференции состоялась торжественнная церемония передачи председательства от министра ИД Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака министру ИД Армении Эдварду Налбандяну.

Выступив по этому поводу министр ИД Армении Эдвард Налбандян сказал:

«Уважаемая Мадам Генеральный секретарь, уважаемые коллеги,

В этот миг, когда Армения берет на себя председательство в Министерской Конференции Франкофонии, я испытываю гордость за оказанную честь.

Еще раз хочу выразить глубокую признательность государствам Франкофонии за доверие, оказанное Армении на XVII саммите Франкофонии.

Уважаемая Мадам Генеральный секретарь, уважаемые коллеги,

Мы осознаем, какая гигантская работа ожидает нас. Во первых, надо будет обеспечить успех саммита в организационном аспекте. В этом направлении мы полагаем тесно сотрудничать с председательством Мадагаскара, с Вами, Мадам Генеральный секретарь, а также с государствами и правительствами стран Франкофонии.

Желаю выразить горячую признательность моему коллеге из Мадагаскара. Отныне Армению и Мадагаскар соединяют как исторические , так и символические связи.

Уважаемый коллега,

Вы взяли на себя председательство в Министерской Конференции Франкофонии в Армении, и сегодня вы передаете председательство в Министерской Конференции Франкофонии Армении, и именно в Антананариву было принятто решение о том, что следующий саммит Министерской Конференции Франкофонии пройдет в Армении.

Мы ожидаем проводить совместную работу с Тунисом, кому Армения передаст честь и привилегию организации следующего саммита Министерской Конференции Франкофонии.

Уважаемая Мадам Генеральный секретарь, уважаемые коллеги,

Мы именно так воспринимаем наше сотрудничество внутри семьи Франкофонии. Мы намерены сотрудничать со всеми вами, чтобы обеспечить успех саммита в Ереване, поскольку это будет наш общий успех.

Благодарю.

Таким образом, объявляю 34-ю Министерскую Конференцию Франкофонии закрытой».

После закрытия Министерской Конференции Франкофонии состоялась совместная пресс-конференция руководства этой организации с участием министра ИД Армении Эдварда Налбандяна.