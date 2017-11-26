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Матч «Бананц»-«Гандзасар Капан» завершился вничью


В последнем матче 14 тура первенства Армении по футболу в высшей лиге встречались  «Бананц» и «Гандзасар Капан».

Как  передает Арменпресс, матч завершился вничью со счетом 1:1. Вначале гол забили футболисты  «Гандзасар Капан». Отличился Гегам Арутюнян. На 65 минуте счет сравнял игрок «Бананца» Ненад Иньяц.

В другой игре тура «Арарат» с минимальным счетом обыграл  «Ширак», а «Алашкерт» — «Пюник».

Фото — FC Banantc



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