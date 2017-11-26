Пожарные потушили пожар в  селе Акнахпюр

26 ноября в 03:16 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в селе Акнахпюр горит пристройка на приусадебном участке.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 03:38 часов, потушен – в 03:47.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что сгорела пристройка на приусадебном участке, принадлежащем М.Б., по адресу 1-я ул., д.21 села Акнахпюр.