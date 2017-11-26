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В селе Антарут сгорело 600 тюков кормов


26 ноября в 06:51 часов в  МЧС РА  поступило сообщение о том, что в селе Антарут Арагацотнской области горят заготовленные корма.

На место выехал боевой расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что огонь вспыхнул на крыше хлева  близ дома №15 в пер. Вараздата  Унаняна села Антарут.

Огонь был купирован  в 08:49 часов, потушен – в 11:37.

Сгорело около 600 тюков кормов.



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