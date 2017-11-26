На  территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог

МЧС РА предупреждает, что по состоянию на 15:00 часов 26 ноября на некоторых дорогах республики местами гололед.

Закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет.

26-29 ноября погода ожидается без осадков.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на отрезке Зангер (Сюникская область) и на 3-м км отрезка Горайк-Сараван межгосударственной дороги М-2 наблюдается гололед.

Ввиду ожидающейся неблагоприятной погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.