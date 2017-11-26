Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

На  территории Армении нет закрытых и труднопроходимых дорог


МЧС РА  предупреждает, что по состоянию на 15:00 часов 26 ноября на некоторых дорогах республики местами гололед.

Закрытых и труднопроходимых дорог на территории республики нет.

26-29 ноября погода  ожидается без осадков.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на отрезке Зангер (Сюникская область) и на 3-м км отрезка Горайк-Сараван межгосударственной дороги М-2 наблюдается гололед.

Ввиду  ожидающейся неблагоприятной  погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента  ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации