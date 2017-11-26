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«Урал» проиграл: Ароян участвовал в игре


Защитник национальной сборной  Армении по футболу Вараздат Ароян участвовал в  очередной  игре «Урала».

Как  передает Арменпресс, в  рамках 18 тура футбольного первенства  России екатеринбургский «Урал» принимал у  себя  «Краснодар, который обыграл хозяев с минимальным счетом.

Вараздат Ароян не был в  стартовом составе, он вышел на замену на 9 минуте. А  Эдгар Манучарян остался на скамье запасных.



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