«Урал» проиграл: Ароян участвовал в игре

Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян участвовал в очередной игре «Урала».

Как передает Арменпресс, в рамках 18 тура футбольного первенства России екатеринбургский «Урал» принимал у себя «Краснодар, который обыграл хозяев с минимальным счетом.

Вараздат Ароян не был в стартовом составе, он вышел на замену на 9 минуте. А Эдгар Манучарян остался на скамье запасных.