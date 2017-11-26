В Норатусе сгорел грузовик-рефрижератор

26 ноября в 00:07 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в Норатусе горит грузовик-рефрижератор.

На место выехали 2 боевых расчета.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что полностью сгорел грузовик-рефрижератор Mercedes с г/н 34 AR 591, припаркованный по адресу ул Севани, у предприятия по разведению раков.

Огонь был купирован в 01:15 часов, потушен – в 01:57.