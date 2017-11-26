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В Норатусе сгорел грузовик-рефрижератор


26 ноября в 00:07 часов в  МЧС РА  поступило сообщение о том, что в Норатусе горит грузовик-рефрижератор. 

На место выехали 2 боевых расчета.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что полностью сгорел грузовик-рефрижератор Mercedes с г/н 34 AR 591, припаркованный по адресу ул Севани, у предприятия  по разведению раков.

Огонь был купирован  в 01:15 часов, потушен – в 01:57.



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