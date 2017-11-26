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В  Гюмри стартовал III Международный симпозиум скульптуры  


В  Гюмри стартовал III Международный симпозиум скульптуры, в котором принимают участие искусствоведы из стран СНГ. Девиз симпозиума – «Изменения градостроительной  линии на постсоветском пространстве в  постсоветское время».  

Как и раньше, симпозиум проходит по инициативе Гюмрийского культурно-экспериментального центра при финансовом содействии Московского гуманитарного фонда сотрудничества со странами СНГ. Инициативу  поддерживают Минкульт РА  и мэрия  Гюмри. В этом году к ней присоединился и гюмрийский филиал Академии художеств.  

В симпозиуме участвуют 30 специалистов из 7 стран. В отличие  от прошлого, в этом году искусствоведы представят скульптурные и монументальные тенденции своих стран. «В отличие  от прошлых лет, в этот раз участники будут создавать не открытые городские скульптуры, а станковые  композиции, которые  затем будут выставлены в различных культурных очагах и учреждениях. Место определит соответствующая комиссия», - в беседе с Арменпресс сказал глава Гюмрийского культурно-экспериментального центра,  директор музея «Национальный парк скульптуры» Артур Геворкян, отметивший, что созданные в  ходе  симпозиума  скульптуры являются собственностью  музея «Национальный парк скульптуры». 

Добавим, что тематика скульптурных произведений созвучна с содержанием девиза симпозиума.

 

Арменуи Мхоян  



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