В Гюмри стартовал III Международный симпозиум скульптуры, в котором принимают участие искусствоведы из стран СНГ. Девиз симпозиума – «Изменения градостроительной линии на постсоветском пространстве в постсоветское время».

Как и раньше, симпозиум проходит по инициативе Гюмрийского культурно-экспериментального центра при финансовом содействии Московского гуманитарного фонда сотрудничества со странами СНГ. Инициативу поддерживают Минкульт РА и мэрия Гюмри. В этом году к ней присоединился и гюмрийский филиал Академии художеств.

В симпозиуме участвуют 30 специалистов из 7 стран. В отличие от прошлого, в этом году искусствоведы представят скульптурные и монументальные тенденции своих стран. «В отличие от прошлых лет, в этот раз участники будут создавать не открытые городские скульптуры, а станковые композиции, которые затем будут выставлены в различных культурных очагах и учреждениях. Место определит соответствующая комиссия», - в беседе с Арменпресс сказал глава Гюмрийского культурно-экспериментального центра, директор музея «Национальный парк скульптуры» Артур Геворкян, отметивший, что созданные в ходе симпозиума скульптуры являются собственностью музея «Национальный парк скульптуры».

Добавим, что тематика скульптурных произведений созвучна с содержанием девиза симпозиума.

Арменуи Мхоян