Вакцинацию против  ПВЧ прошли дочери сотрудников  Минздрава РА  и медработников

Вакцинацию против вируса папилломы человека первыми прошли дочери сотрудников Минздрава РА и медработников.

Как передает Арменпресс, об этом сказали в ходе беседы с журналистами 26 ноября дочери руководителя программы иммунопрофилактики Гаяне Саакян и других медиков.

«Ходили разговоры, что собственной дочери я прививку не сделаю. Но я это сделала и доказала, насколько я доверяю этой процедуре», - сказала Гаяне Саакян, добавив, что ее дочь старше, но опыт других стран показал, что вакцинацию можно проводить и 13-летним девочкам.

«Хочу показать, что врачи первыми сделали прививку собственным дочерям, чтобы пресечь все разговоры. Если бы «Гардасил» был столь «страшен», ни одна мать не подверглда бы опасности своего ребенка. Я даже обрадовалась, что внедрение «Гардасила» в Армении совпало с 13-летием моей дочери», - сказала руководитель педиатрической службы новационного МЦ «Вардананц» Лилит Марутян.

Для случаев анафилактических реакций и обмороков были заготовлены «Дексаметазон» и аммиачный спирт.

Вакцинацию провели врач-иммунолог Центра профилактики и контроля за болезнями Сатине Погосян и педиатр Марине Киракосян.