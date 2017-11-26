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Вакцинацию против  ПВЧ прошли дочери сотрудников  Минздрава РА  и медработников


Вакцинацию против вируса папилломы человека первыми прошли дочери сотрудников  Минздрава РА  и медработников.

Как  передает Арменпресс, об этом сказали в ходе  беседы  с журналистами 26 ноября дочери руководителя программы  иммунопрофилактики Гаяне  Саакян и других медиков.  

«Ходили разговоры, что собственной дочери я прививку не  сделаю. Но я это сделала и доказала, насколько я доверяю этой  процедуре», - сказала Гаяне Саакян, добавив, что ее дочь старше, но опыт других стран показал, что вакцинацию можно проводить и 13-летним девочкам.  

«Хочу показать, что врачи первыми сделали прививку собственным дочерям, чтобы  пресечь все  разговоры. Если бы «Гардасил» был столь «страшен», ни одна мать не подверглда бы опасности своего ребенка. Я даже обрадовалась, что внедрение  «Гардасила» в Армении совпало с 13-летием моей дочери», - сказала руководитель педиатрической службы новационного МЦ «Вардананц» Лилит Марутян.

Для случаев анафилактических реакций и обмороков были заготовлены «Дексаметазон» и аммиачный спирт.

Вакцинацию провели врач-иммунолог Центра  профилактики и контроля за болезнями Сатине Погосян и педиатр Марине Киракосян.



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