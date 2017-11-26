Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Температура  воздуха в Армении существенно не изменится


27-30 ноября и 1 декабря на территории республики погода ожидается без осадков.

Температура  воздуха повысится на 8-10 градусов.  

Ветер северный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 27-30 ноября и 1 декабря также погода ожидается без осадков.  



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации