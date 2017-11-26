Температура  воздуха в Армении существенно не изменится

27-30 ноября и 1 декабря на территории республики погода ожидается без осадков.

Температура воздуха повысится на 8-10 градусов.

Ветер северный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване 27-30 ноября и 1 декабря также погода ожидается без осадков.