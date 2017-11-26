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Губернаторы  Гегаркуникской и Саратовской областей присутствовали на  концерте «Моя Армения – древняя и вечно молодая»


Губернатор Гегаркуникской области Карен Ботоян в сопровождении коллеги из Саратовской области Валерия  Радаева 25 ноября присутствовали на  концерте «Моя Армения – древняя и молодая», организованном в рамках дней армянской культуры в  Филармонии им.Шнитке.  

Об этом Арменпресс сообщили в  областной  администрации Гегаркуника, добавив: «Приветствуя гостей, губернатор Радаев отметил, что великие сыны Армении – Ованес Айвазовский, Арам Хачатурян, Мартирос Сарьян и др. внесли колоссальный вклад в  мировую культуру, а армянский  народ, сохранивший и пронесший через века христианские ценности и один из древнейших алфавитом, достоин глубочайшего уважения. 

В ответном слове Карен Ботоян сердечно поблагодарил за прием, отметив, что высоко ценит содействие  губернаторы  в сохранении и развитии армянской культуры.

На концерте  присутствовали представители законодательной и исполнительной  власти области, а также нацменьшинств. 

Напомним, что губернатор Гегаркуникской области Карен Ботоян с рабочим визитом находится в Саратовской области. В ходе  двусторонних встреч среди прочих обсуждались и инвестиционные вопросы. На встрече  с армянской общиной Ботоян представил социально-экономическую ситуацию в  области.

Мэр города Варденис  Арам Арутюнян и мэр Мартуни Гегаркуникской области Армен Аветисян подписали меморандум о сотрудничестве  со своими коллегами из городов  Красный  Кут и Вольск Саратовской области.



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