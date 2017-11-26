Губернаторы  Гегаркуникской и Саратовской областей присутствовали на  концерте «Моя Армения – древняя и вечно молодая»

Губернатор Гегаркуникской области Карен Ботоян в сопровождении коллеги из Саратовской области Валерия Радаева 25 ноября присутствовали на концерте «Моя Армения – древняя и молодая», организованном в рамках дней армянской культуры в Филармонии им.Шнитке.

Об этом Арменпресс сообщили в областной администрации Гегаркуника, добавив: «Приветствуя гостей, губернатор Радаев отметил, что великие сыны Армении – Ованес Айвазовский, Арам Хачатурян, Мартирос Сарьян и др. внесли колоссальный вклад в мировую культуру, а армянский народ, сохранивший и пронесший через века христианские ценности и один из древнейших алфавитом, достоин глубочайшего уважения.

В ответном слове Карен Ботоян сердечно поблагодарил за прием, отметив, что высоко ценит содействие губернаторы в сохранении и развитии армянской культуры.

На концерте присутствовали представители законодательной и исполнительной власти области, а также нацменьшинств.

Напомним, что губернатор Гегаркуникской области Карен Ботоян с рабочим визитом находится в Саратовской области. В ходе двусторонних встреч среди прочих обсуждались и инвестиционные вопросы. На встрече с армянской общиной Ботоян представил социально-экономическую ситуацию в области.

Мэр города Варденис Арам Арутюнян и мэр Мартуни Гегаркуникской области Армен Аветисян подписали меморандум о сотрудничестве со своими коллегами из городов Красный Кут и Вольск Саратовской области.