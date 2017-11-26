В Гаваре  произошло ДТП со смертельным исходом

26 ноября в 03։52 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в начале ул. Азатутян в Гаваре произошло ДТП, есть пострадавший, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что автомобиль Ford Transit с г/н 34 LR 086 (водитель М.Д., 1985 г/р), груженный дровами, съехал с проезжей части и врезался в бордюр, в результате чего водителя заблокировало в кабине.

Спасатели вытащили водителя и передали врачам скорой помощи. Однако по дороге в больницу он скончался.

Спасатели обесточили машину.