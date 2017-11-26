Член молодежной сборной Армении по футболу Айк Галстян стал автором гола.

Как передает Арменпресс, в рамках Регионального первенства Германии «Штутгарт-2» играл с «Ульм»-ом и проиграл со счетом 2:1. Айк Галстян из молодежной сборной Армении стал автором гола.

По итогам этого тура «Штутгарт-2» делит 11-12 места в турнирной таблице.