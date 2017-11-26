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Айк Галстян  стал автором гола


Член молодежной сборной  Армении по футболу Айк Галстян  стал автором гола.

Как передает Арменпресс, в рамках Регионального первенства  Германии «Штутгарт-2» играл с «Ульм»-ом и проиграл со счетом 2:1. Айк Галстян из молодежной сборной  Армении  стал автором гола.

По итогам этого тура «Штутгарт-2» делит 11-12 места  в  турнирной таблице.



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