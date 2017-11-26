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В тай-брейке Аронян упустил чемпионство – Гран При


Лидер армянских шахмат Левон Аронян в тай-брейке упустил чемпионские позиции. 

Как передает Арменпресс, Аронян и набравший столько же очков (5,5)  Яковенко решили вопрос победителя в  тай-брейке. Аронян уступил и потерял титул победителя, хотя оба гроссмейстера  удостоились золотой  медали.

Подведены итоги Гран При: в общем зачете первую строчку занял Шахрияр Мамедьяров (340 очков), Вторым стал Александр Грищук (336,4 очков).



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