Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил в своем твиттере, что отказался от титула "человек года" по версии журнала Time. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Из Time позвонили сообщить, что меня ВОЗМОЖНО назовут "человеком года", как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что это, возможно, мне не подходит, и отказался. В любом случае спасибо!", - написал он в твиттере.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!