В память о жертвах крупнейшего в Египте теракта будет построен мемориал

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился построить мемориал в память о жертвах крупнейшего в истории страны теракта, совершенного в пятницу в суфийской мечети на севере Синайского полуострова. Об этом сообщило в субботу издание Al Masry Al Youm.

Сроки и место возведения мемориала пока не уточняются. Кроме того, глава государства дал указание кабинету министров выделить семьям погибших по $11 тыс. в качестве материальной компенсации.



Теракт в суфийской мечети Эр-Рауда в населенном пункте 30 км от приграничного с сектором Газа городом Эль-Ариш был совершен 24 ноября во время полуденной молитвы. Боевики устроили взрыв внутри молельного дома, после чего открыли беспорядочную стрельбу из гранатометов и автоматического оружия по людям, пытавшимся покинуть место происшествия. Кроме того, они обстреливали машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Жертвами теракта стали305 человек, представители крупнейшего на Синае суфийского ордена, в числе погибших 27 детей.

Основные похороны прошли в тот же день - по исламской традиции предать земле умерших необходимо до заката солнца. Хоронили всем городком, причем, как рассказывают местные жители, погибших оставили в их окровавленных одеждах в знак мученической смерти.

Как рассказал один из местных старейшин, боевики действующей на полуострове группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшей на верность ИГ и сменившей после этого название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"), неоднократно в прошлом нацеливались на мечеть Эр-Рауда. "У нас всегда были хорошие отношения с египетским государством, а экстремисты ненавидят нас, - рассказал он изданию Al Araby Al Jadeed. - Они воспользовались отсутствием охраны и напали". Шейх убежден, что произошедшее - дело рук "Даиш" (арабское название запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство").

До сих пор никто не взял на себя ответственность за теракт. Как заявили в генеральной прокуратуре страны, боевики численностью от 25 до 30 человек были вооружены РПГ и автоматическим оружием и размахивали знаменами ИГ, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Итар-Тасс.