Анонс мероприятий на 27 ноября
17:40, Ноябрь 25, 2017
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- 11:16 На некоторых дорогах Армении гололед: 26-29 ноября погода ожидается без осадков
- 09:59 Айк Галстян стал автором гола
- 09:51 Рафаел Ваганян лидирует в открытом первенстве в Цахкадзоре
- 09:41 В тай-брейке Аронян упустил чемпионство – Гран При
- 25.11-17:57 Трамп отказался снова стать "человеком года" по версии Time
- 25.11-17:50 В память о жертвах крупнейшего в Египте теракта будет построен мемориал
- 25.11-17:40 Анонс мероприятий на 27 ноября
- 25.11-17:36 Соглашение с ЕС позволит Армении еще на 25 лет сохранить марку «Армянский коньяк» - РБК
- 25.11-17:33 Предстоящие на 26 ноября мероприятия
- 25.11-17:28 Президент Египта отложил визит в Оман в связи с терактом на Синае
- 25.11-17:21 Более 25 мигрантов погибли в результате крушения у берегов Ливии
- 25.11-17:04 Меркель высказалась против новых выборов в Германии
- 25.11-16:34 На дорогах республики закрытых и труднопроходимых автодорог нет
- 25.11-16:22 Генпрокуратура Египта утверждает, что напавшие на мечеть держали флаг ИГ
- 25.11-16:13 Могерини: единая оппозиция Сирии и итоги саммита в Сочи дают надежду на успех в Женеве
- 25.11-16:06 Матч с Данией может стать историческим – главный тренер сборной по баскетболу
- 25.11-15:34 Предварительное заключение о смерти контрактника в Ванадзоре – инфаркт миокарда
- 25.11-15:25 С начала года в мире были убиты более 50 журналистов
- 25.11-15:20 Изменения в организации движения на перекрестке улиц Кочара-Папазяна
- 25.11-15:14 Число жертв теракта в Египте превысило 300 человек, сообщили СМИ
- 25.11-14:58 Президент Судана обсудил с Путиным и Шойгу создание военной базы
- 25.11-14:29 На прошлой неделе на линии соприкосновения сохранялось относительное затишье
- 25.11-14:25 Соглашение РА-ЕС предопределит развитие Армении по многим отраслям – депутат
- 25.11-14:01 Пожар в гостинице "Лео Гранд" в Батуми потушен
- 25.11-13:57 По мерам по борьбе с климатическими изменениями Армения – среди лидеров в регионе
- 25.11-13:46 Из-за нового землетрясения в Турции люди провели ночь под открытым небом
- 25.11-13:35 Генрих Мхитарян может вернуться в дортмундскую «Боруссию» - СМИ
- 25.11-13:25 Чили ждет второй тур президентских выборов
- 25.11-13:13 В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается
- 25.11-13:09 Последние 4-5 игр Мхитаряна мне не понравились – Моуриньо
- 25.11-12:38 Французский писатель Николя Паньоль – лауреат литературной премии имени Шарля Азнавура 2017 года
- 25.11-12:36 В Египте ликвидировали 30 боевиков после теракта в мечети, сообщили СМИ
- 25.11-12:20 Вице-консула США в Рио-де-Жанейро ранили при ограблении
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16:22, 24.11.2017
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