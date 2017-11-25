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Соглашение с ЕС позволит Армении еще на  25 лет сохранить марку «Армянский  коньяк» - РБК


Сайт РБК прокомментировал тот факт, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве Армении и Европейского союза, которое вечером 24 ноября стороны подписали в Брюсселе, даст армянским производителям коньяка право представлять свой продукт в Евросоюзе как «армянский коньяк» в последующие 25 лет,  говорится в разъяснении Европейского союза.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на РБК, в документе указывается, что название «коньяк» является французским защищенным географическим наименованием (AOC), но соглашение с Ереваном предполагает, что в ближайшие 25 лет армянские производители смогут использовать наименование «коньяк» и экспортировать его на тех же условиях и под тем же названием, что и сейчас.   

Европейский союз также предоставит Армении техническую и финансовую помощь, чтобы армянские производители смогли постепенно отказаться от названия «коньяк» и заменить его на «бренди».



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