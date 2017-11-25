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Более 25 мигрантов погибли в результате крушения у берегов Ливии


Более 25 мигрантов  погибли в результате  крушения  у  берегов  Ливии.

Как  передает Арменпресс со ссылкой  на ИТАР-ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Выжившие, число которых не приводится, были доставлены обратно в порт Триполи.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число мигрантов, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский является основным маршрутом доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь пролегает через Балканы.



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