Более 25 мигрантов погибли в результате крушения у берегов Ливии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом сообщает Reuters.

Выжившие, число которых не приводится, были доставлены обратно в порт Триполи.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число мигрантов, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский является основным маршрутом доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь пролегает через Балканы.