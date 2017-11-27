Предстоящие новости: 27.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 27-го ноября, по инициативе блока «Елк» состоятся парламентские слушания о проекте решения НС «О начале процедуры прекращения действия договора с ЕАЭС по части Армении».

Сегодня, 27-го ноября, состоится пресс-конференция главы представительства Евросоюза в Армении Петра Свитальского. Тема: Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом – обоюдная выгода и расширение сотрудничества.

Сегодня, 27-го ноября,стартует конференция «Неделя науки 2017», посвященная 70-летию со дня основания Студенческого научного общества.Конференция продлится до 1 декабря.Участвуют известные отечественные и зарубежные специалисты.Инициатива «Неделя науки 2017» аккредитована Европейским советом по аккредитации непрерывного медицинского образования (EACCME®), получив 33 европейских образовательных кредита СМЕ (ECMEC®).

Сегодня, 27-го ноября, состоится открытие 16-дневной пропагандистской кампании против насилия в отношении женщин и девушек, где будет оглашено совместное заявление ряд международных организаций – ООН, делегации Евросоюза в Ереване, глав посольств Франции, Германии, Великобритании и США и др.Состоится также театрализованное представление «Я – женщина!».

Сегодня, 27-го ноября, состоится презентация и обсуждение итогов исследования «Оценка коррупционных рисков при предоставлении права недропользования», проведенного в Армении при сотрудничестве Берлинской организации Transparency International с секретариатом организации Transparency International в Австралии.

В Армении исследование включило и оценку процедуры предоставления прав на геологическое исследование и промышленное освоение месторождений металлов.

Сегодня, 27-го ноября, состоится стартовое мероприятие этапа автотестирования на СПИД в Армении.Участвуют министр здравоохранения РА Левон Алтунян, координатор совета попечителей Молодежного фонда РА Карен Авагян, представитель региональных программ СПИД/ВИЧ ООН Азам Бузуруков и др.

В Национальном академическом драматическом театре им.Сундукяна состоится пресс-конференция директора Национального академического драматического театра им.Сундукяна Вардана Мкртчяна, худ.руководителя Армена Элбакяна, артистов Альберта Сафаряна, Арутюна Мовсисяна, Анны Элбакян, замдиректора «Конверс-банка Гоар Арутюнян и др. Тема: премьера театра – «Высокочтимые попрошайки» Сундукяна в современном прочтении.

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