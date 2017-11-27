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Предстоящие новости: 27.11.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 27-го ноября, по инициативе  блока «Елк» состоятся парламентские  слушания о  проекте решения НС «О начале  процедуры прекращения  действия договора с ЕАЭС по части Армении».

Сегодня, 27-го ноября, состоится пресс-конференция главы представительства Евросоюза в Армении Петра Свитальского. Тема: Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом – обоюдная выгода и расширение  сотрудничества.

Сегодня, 27-го ноября,стартует конференция «Неделя науки 2017», посвященная 70-летию со дня основания Студенческого научного общества.Конференция  продлится до 1 декабря.Участвуют известные отечественные  и зарубежные специалисты.Инициатива «Неделя науки 2017» аккредитована Европейским советом по аккредитации непрерывного медицинского образования (EACCME®), получив 33 европейских  образовательных кредита СМЕ (ECMEC®).

Сегодня, 27-го ноября, состоится открытие 16-дневной пропагандистской  кампании против насилия в отношении женщин и девушек, где  будет оглашено совместное заявление ряд международных организаций – ООН, делегации Евросоюза в Ереване, глав посольств Франции, Германии, Великобритании и США и др.Состоится также театрализованное  представление  «Я – женщина!».

Сегодня, 27-го ноября, состоится презентация и обсуждение итогов исследования «Оценка коррупционных рисков при предоставлении права недропользования», проведенного в Армении при сотрудничестве Берлинской организации Transparency International с секретариатом организации Transparency International в Австралии.

В Армении исследование включило и оценку процедуры предоставления  прав на геологическое  исследование и промышленное освоение месторождений  металлов.

Сегодня, 27-го ноября, состоится стартовое  мероприятие этапа автотестирования на СПИД в  Армении.Участвуют министр здравоохранения  РА  Левон Алтунян, координатор совета  попечителей Молодежного фонда РА Карен Авагян, представитель региональных программ СПИД/ВИЧ  ООН Азам Бузуруков и др.

В Национальном академическом драматическом  театре им.Сундукяна состоится пресс-конференция директора Национального академического драматического  театра им.Сундукяна  Вардана Мкртчяна, худ.руководителя Армена Элбакяна, артистов  Альберта Сафаряна, Арутюна Мовсисяна, Анны Элбакян,  замдиректора  «Конверс-банка Гоар Арутюнян и др. Тема: премьера театра – «Высокочтимые  попрошайки» Сундукяна в современном прочтении.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



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