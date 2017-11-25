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Меркель высказалась против новых выборов в Германии


Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает инициативу проведения новых выборов в стране. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press.

"Люди проголосовали. И я абсолютно не поддерживаю просьбу людей опять проголосовать, если мы ничего не сможем сделать с результатами", - заявила она в субботу на партийном собрании в Кюлунгсборне.

По итогам прошедших 24 сентября выборов блок ХДС/ХСС получил в парламенте ФРГ 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест, сообщает Арменпресс,со ссылкой на Интерфакс.



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