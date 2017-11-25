На дорогах республики закрытых и труднопроходимых автодорог нет

МЧС РА сообщает, что по состоянию на 16:00 часов25 ноября на некоторых дорогах республики гололед. Как передает Арменпресс, закрытых и труднопроходимых дорог нет.

25 ноября ночью и в утренние часы на значительной части территории страны ожидается слабый снег. После полудня осадки прекратятся.

Ввиду ожидающейся неблагоприятной погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.