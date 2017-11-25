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На дорогах республики закрытых и труднопроходимых автодорог нет


МЧС РА сообщает, что по состоянию на 16:00 часов25 ноября на некоторых дорогах республики гололед. Как передает Арменпресс, закрытых и труднопроходимых дорог нет.

25 ноября ночью и в  утренние  часы на значительной  части  территории страны ожидается слабый снег. После  полудня  осадки прекратятся.

Ввиду  ожидающейся неблагоприятной  погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента  ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.



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