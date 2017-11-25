Генпрокуратура Египта утверждает, что напавшие на мечеть держали флаг ИГ

Генеральная прокуратура Египта сообщила, что напавшие на мечеть эр-Роуда на севере Синая террористы держали флаг группировки "Исламское государство", передает государственное информагентство МЕНА.



Сообщается, что нападавших было 25-30 человек. Они подъехали к мечети на пяти машинах, на них была надета форма, похожая на военную. Боевики заняли позиции вокруг мечети, включая двери и окна, и открыли огонь из автоматического оружия по молившимся людям. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Террористы в пятницу во время молитвы взорвали бомбу в мечети эр-Роуда недалеко от города аль-Ариш на севере Синая, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. По последним данным, погибли 305 человек, в том числе 27 детей, еще 128 человек пострадали. В Египте объявлен трехдневный траур.