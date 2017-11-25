Могерини: единая оппозиция Сирии и итоги саммита в Сочи дают надежду на успех в Женеве

Формирование единой делегации оппозиции Сирии на прошедшей в Эр-Рияде конференции, а также заявление лидеров России, Ирана и Турции по итогам саммита в Сочи по сирийскому кризису дают большую надежду на успех переговоров в Женеве. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в документе, распространенном в субботу в Брюсселе от имени главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"Оппозиция теперь имеет единую делегацию, желающую вести переговоры без предварительных условий по установленной ООН повестке, - отмечается в нем. - Это вместе с заявлением трех астанинских гарантов в Сочи позволяет нам с нетерпением ожидать следующего раунда в Женеве".