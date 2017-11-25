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Матч с Данией может стать историческим – главный тренер сборной по баскетболу


Главный  тренер мужской сборной Армении  по баскетболу НикшаБавцевич считает, что матч с Данией на отборочном этапе первенства  Европы  может стать историческим.

«Игра с Албанией  была трудной, но мы  победили с преимуществом в  17 очков. Я очень доволен. Прекрасно сыграли Чрабаш, Альберт и Константинов», - как  передает Арменпресс, сказал тренер. 

Он подчеркнул, что Дания и Албания – это не  равноценные соперники.

«Несколько лет назад команда Дании победила  команду  Германии, у  нее прекрасные игроки, которые  участвуют в сильнейших европейских соревнованиях. Так что… матч  может стать историческим», - сказал он.

Бавцевич также отметил, что надеется увидеть заполненные трибуны. «Надеюсь, будут и наши болельщики. Наши соперники напуганы поддержкой армянских болельщиков и сказали об этом», - сказал тренер.

Во втором туре на отборочном этапе первенства  Европы-2021  сборная Армении 26 ноября встретится со сборной  Дании. Игра состоится в спорткомплексе  «Мика». Начало в 19.00.

Сборная Дании уже  в Ереване.

 



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