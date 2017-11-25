Матч с Данией может стать историческим – главный тренер сборной по баскетболу

Главный тренер мужской сборной Армении по баскетболу НикшаБавцевич считает, что матч с Данией на отборочном этапе первенства Европы может стать историческим.

«Игра с Албанией была трудной, но мы победили с преимуществом в 17 очков. Я очень доволен. Прекрасно сыграли Чрабаш, Альберт и Константинов», - как передает Арменпресс, сказал тренер.

Он подчеркнул, что Дания и Албания – это не равноценные соперники.

«Несколько лет назад команда Дании победила команду Германии, у нее прекрасные игроки, которые участвуют в сильнейших европейских соревнованиях. Так что… матч может стать историческим», - сказал он.

Бавцевич также отметил, что надеется увидеть заполненные трибуны. «Надеюсь, будут и наши болельщики. Наши соперники напуганы поддержкой армянских болельщиков и сказали об этом», - сказал тренер.

Во втором туре на отборочном этапе первенства Европы-2021 сборная Армении 26 ноября встретится со сборной Дании. Игра состоится в спорткомплексе «Мика». Начало в 19.00.

Сборная Дании уже в Ереване.