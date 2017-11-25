С начала года в мире были убиты более 50 журналистов

С начала 2017 года в мире было убито 58 журналистов, двое из них были гражданами России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Беланже на XII Съезде Союза журналистов России.

"С начала 2017 года было убито 58 журналистов, два из которых являются русскими. И было возбуждено только одно расследование в отношении 10 убитых журналистов. Это очень мало, это большая проблема", — сказал Беланже.

Он отметил, что Международная Федерация журналистов составила законопроект, посвящённый обеспечению безопасности журналистов, и обратилась в ООН и к руководству наиболее влиятельных стран, в том числе и к России, за поддержкой.

Также Беланже отметил, что ещё одной проблемой его организация считает насилие в отношении женщин-журналистов, которые нередко подвергаются как сексуальному, так и психологическому насилию.