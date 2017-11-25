Изменения в организации движения на перекрестке улиц Кочара-Папазяна

Дорожная полиция извещает, что с 26 ноября 2017г. произойдут изменения в организации движения на перекрестке ереванских улиц Кочара-Папазяна.

Как передает Арменпресс, путем переноса разделительной линии встречного движения с обеих сторон примыкающего к перекрестку отрезка ул.Кочара образуется 3 проезжая часть, благодаря которой разворот и левый поворот к ул. Папазяна, не мешая транспорту, следующему по прямой линии.