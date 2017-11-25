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Изменения в организации движения на перекрестке улиц Кочара-Папазяна


Дорожная полиция  извещает, что с 26 ноября 2017г. произойдут  изменения в  организации движения  на  перекрестке  ереванских улиц Кочара-Папазяна.

Как передает  Арменпресс, путем переноса разделительной  линии  встречного движения с обеих сторон примыкающего к  перекрестку отрезка ул.Кочара образуется 3 проезжая часть, благодаря  которой разворот и левый поворот к  ул. Папазяна, не  мешая транспорту, следующему по прямой  линии.

 



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