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Соглашение РА-ЕС предопределит развитие Армении по многим отраслям – депутат


Председатель постоянного комитета  НС РА  по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян считает подписанное 24 ноября  Соглашение РА-ЕС серьезнейшим документом, которое  предопределит развитие  Армении по многим отраслям. «К этому мы последовательно шли в  течение нескольких лет. Усилия  нашего руководства завершились в Брюсселе блестящим результатом», – как  передает Арменпресс, сказал депутат.

По его словам, этот документ даст возможность в  ускоренном темпе  провести ряд реформ в  разных сферах. «Запланированные реформы  в области становления  правового государства, прав человека и др. мы  можем проводить интенсивнее – при содействии западных партнеров», - сказал ГагикМинасян.

Относительно подписанного вчера  в  Брюсселе Протокола о расширении трансъевропейской транспортной  сети в направлении Армении, ГагикМинасян отметил, что это позволит расшить воздушные и наземные связи со странами ЕС. 

24 ноября в  Брюсселе в  присутствии президента  РА  Сержа  Саргсяна  и председателя  Европейского совета  Дональда Тускабыло подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В  рамках саммита  Восточного партнерства Соглашение было подписано  министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.



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