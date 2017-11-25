Соглашение РА-ЕС предопределит развитие Армении по многим отраслям – депутат

Председатель постоянного комитета НС РА по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян считает подписанное 24 ноября Соглашение РА-ЕС серьезнейшим документом, которое предопределит развитие Армении по многим отраслям. «К этому мы последовательно шли в течение нескольких лет. Усилия нашего руководства завершились в Брюсселе блестящим результатом», – как передает Арменпресс, сказал депутат.

По его словам, этот документ даст возможность в ускоренном темпе провести ряд реформ в разных сферах. «Запланированные реформы в области становления правового государства, прав человека и др. мы можем проводить интенсивнее – при содействии западных партнеров», - сказал ГагикМинасян.

Относительно подписанного вчера в Брюсселе Протокола о расширении трансъевропейской транспортной сети в направлении Армении, ГагикМинасян отметил, что это позволит расшить воздушные и наземные связи со странами ЕС.

24 ноября в Брюсселе в присутствии президента РА Сержа Саргсяна и председателя Европейского совета Дональда Тускабыло подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В рамках саммита Восточного партнерства Соглашение было подписано министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.