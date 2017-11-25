Очаги пожара в гостинице "Лео гранд" в Батуми ликвидированы, заявил журналистам представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Мамука Турманидзе.

По его информации, к этому моменту продолжается осмотр помещений гостиницы, чтобы исключить, что в здании могли остаться люди. Он отметил, что личности погибших пока установить не удалось, в связи с тем, что при них не обнаружены документы,сообщает Арменпресс, со ссылкой на Интерфакс.ру. Как сообщает Арменпресс, об этом передает Interfax.ru.

Как сообщают грузинские СМИ, пятизвездочная гостиница "Лео Гранд" в Батуми, где в пятницу вечером вспыхнул сильный пожар, была заполнена посетителями.

Как сообщило МВД Грузии, по последним данным, в результате пожара погибли 12 человек. Ведется идентификация погибших. По информации ведомства, пострадавшие были доставлены в больницы с интоксикацией различной степени тяжести. О точном количестве пострадавших пока не сообщается.

В МВД ранее заявили, что во время тушения пострадали трое пожарных-спасателей.

Ранее министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе сообщил журналистам, что среди пострадавших есть как грузинские граждане, так и граждане Турции.

В тушении пожара принимали участие более 10 пожарных бригад и более 100 пожарных-спасателей. На место происшествия из Тбилиси вылетел глава МВД Грузии Георгий Гахария.

Ранее грузинский Первый канал сообщил, что пожар возник предположительно в спа-центре. По данным телеканала, в гостинице находились участницы конкурса "Мисс Грузия", которых спустили из горящего здания с помощью пожарной лестницы. По предварительным данным, никто из участниц конкурса не пострадал.