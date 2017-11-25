По мерам по борьбе с климатическими изменениями Армения – среди лидеров в регионе.

Об этом в пресс-клубе Арменпресс сказала координатор программ по климатическим изменениям ООН Диана Арутюнян. Она представляла Армению на состоявшемся недавно 23-м форуме рамочной конвенции ООН по климату в Германии.

«Армения – одна из 14 стран, отметивших прогресс в мерах по сокращению выбросов тепличных газов в атмосферу». Это 3—40 процентов от показателей 1990г.», - сказала она, добавив, что Армения мало использует мазут, уголь. К тому же 70 транспорта перешло на газ, а это более чистое топливо, чем бензин или дизельное топливо.

«Сегодня Армения стремительно развивает программу использования солнечной энергии. Поставлена цель – довести долю возобновляемой энергии до 50% вместо нынешних 36%, - сказала Арутюнян.

По словам первого замминистра экологии РА Эрика Григоряна, участие Армении в форуме было довольно результативным. Делегация РА была весьма представительной и участвовала в большинстве обсуждений.

«На форуме прозвучали и политические заявления. В частности, от президента Франции. Он заявил, что Франция будет уделять приоритетное внимание тем странам, которые будут вовлечены в программу мер борьбы с климатическими изменениями», - сказал он. В плане сокращения выбросов тепличного газа, сказал он, обсуждались варианты содействия развивающимся странам. Армения уже подписала грантовый документ на 20 млн долларов с «Зеленым климатическим фондом».

«Азербайджан завел старую песню, от которой экологическая общественность изрядно устала. Это песня об Армении, которая не дает им выполнять свои обязательства по климату, потому что «территории не находятся под их контролем». В своем выступлении я подчеркнул, что Арцах осуществил свое право на независимость на основании тех же правовых норм, что и Азербайджан. И если Азербайджан действительно заинтересован в выполнении свих обязательств по климату, а не злоупотреблять международными площадками, то просто должен сотрудничать с Арцахом», - сказал замминистра.

6-17 ноября состоялся 23-й форум рамочной конвенции ООН по климату в Германии. В форуме участвовали 16.000 человек: из 9.200 государственных чиновников, 5.500 представителей организаций ООН, межправительственных и общественных и гражданских организаций. В основном обсуждался ход выполнения положений Парижского соглашения по климату.