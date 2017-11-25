Чили ждет второй тур президентских выборов

Имя президента Чили на период 2018-2022 годов будет определено во втором туре голосования 17 декабря, свидетельствуют данные подсчета 100% голосов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура.



Во второй тур выходят бывший президент Себастьян Пиньера и сенатор-левоцентрист Алехандро Гильиер. Они получили соответственно 36,64 % и 22,70% голосов. При этом для победы в первом туре кандидату требовалось набрать более 50%. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Первый тур был отмечен низкой явкой. По данным избирательной службы, в голосовании приняло участие около 6,7 миллиона человек, притом что правом голоса обладают около 14,3 миллиона чилийцев. Таким образом, явка была ниже 50%.

Теперь многое будет зависеть от того, как проголосуют в декабре те, кто отдал свои голоса другим кандидатам, в первую очередь занявшей третье место Беатрис Санчес Муньос (более 20%). Она выступала с левых позиций, однако пока напрямую своей поддержки Гильиеру не высказала. При этом Санчес уже заявила, что новый приход к власти Пиньеры будет означать шаг назад в развитии страны, и пообещала начать переговоры с Гильиером.