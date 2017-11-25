В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

Ночью 26 ноября температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, 26-29 ноября в республике, в том числе и в Ереване, погодаожидаетсябезосадков.

Ветер северный, скорость 3-8 м/с.