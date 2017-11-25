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В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается


Ночью 26 ноября температура  воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов.

Как  сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, 26-29 ноября в республике, в  том числе  и в Ереване, погодаожидаетсябезосадков.

Ветер северный, скорость 3-8 м/с.

 



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