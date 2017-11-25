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Французский писатель Николя Паньоль – лауреат литературной премии имени Шарля Азнавура 2017 года


Лауреатом  литературной премии имени короля шансона ШарляАзнавура в 2017 году стал французский  писатель Николя Паньоль – за роман «Марсель Паньоль: альбом одной жизни 1895-1974гг.».

На церемонии награждения присутствовал и находящийся в Марселе с официальным визитом мэр Еревана Тарон Маркарян, который в  сопровождении вице-мэра Марселя ДидьеПаракяна посетил кинотеатр ЛеСезар, где происходила церемония.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИмэрии Еревана.

До начала награждения присутствующих приветствовал сам Азнавур, который поздравил глав Еревана и Марселя с 25-летием установления дружбы  и сотрудничества двух городов.

В основе ежегодной литературной  премии имени Азнавура лежит приверженность к  ценностям культуры и гуманизма, она присуждается автору литературного произведения.

 



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