В Египте ликвидировали 30 боевиков после теракта в мечети, сообщили СМИ

Сотрудники правоохранительных органов Египта уничтожили 30 боевиков в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает Sky News Arabia.



Террористов ликвидировали в деревне Эр-Рисан в центральной части Синайского полуострова. Кроме того, египетская авиация уничтожила несколько автомобилей, задействованных в нападении на мечеть. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Отмечается, что силовики продолжают поиск опорных пунктов террористов.

Накануне боевики ворвались в мечеть на севере Синайского полуострова, взорвали бомбу, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. По последним данным, погибли 235 человек, еще 130 получили ранения.