В Ванадзоре скоропостижно скончался контрактный военнослужащий

В Ванадзорской воинской части скоропостижно скончался контрактный военнослужащий Гарник Петросян (1981 г/р).

В беседе с Арменпресс эту информацию подтвердил пресс-спикер МО РА АрцрунОванисян.

«Его самочувствие резко ухудшилось» Он умер по дороге в госпиталь», - сказал он.

Гарник Петросян был жителем села Шаумян Лорийской области.