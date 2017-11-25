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В Ванадзоре скоропостижно скончался контрактный военнослужащий


В  Ванадзорской  воинской части  скоропостижно скончался контрактный  военнослужащий Гарник  Петросян (1981 г/р).

В  беседе с Арменпресс эту информацию подтвердил  пресс-спикер МО РА АрцрунОванисян.

«Его самочувствие резко ухудшилось» Он умер по дороге в  госпиталь», - сказал он.

Гарник  Петросян был жителем села  Шаумян Лорийской области.



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