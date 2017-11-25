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Новое Соглашение с ЕС – большой успех для армянской дипломатии – Диого Пинто


Новое  Соглашение Армения-ЕС – это историческая  возможность.

В беседе с Арменпресс такое  мнение  высказал глава организации «Европейские  друзья Армении» (EuFoA) Диого Пинто.

По его словам, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве предлагает не только максимально широкое  содержание, но и новый уровень двусторонних отношений.

«Примечательно, что это первое  соглашение, подписанное Евросоюзом с государством-членом ЕАЭС. Отныне Армения имеет возможность пользоваться не только лучшими экономическими и инвестиционными условиями, но и, что важнее – опытом и содействием ЕС  в реализации решений в области  политических и общественных преобразований. Этим соглашением Армения становится более вооружена, рассматривая ЕС в качестве партнера,   поддержки и морального ориентира и в  этом довольно сложном регионе  укрепит свою позицию как  пример страны, стимулирующей стабильность и европейские  ценности», - сказал Диого Пинто.

По мнению Пинто, это важный шаг и для  самого ЕС – первый и основной, так как этим шагом Евросоюз показывает решительность в  диверсификации своей политики в рамках Восточного партнерства.

«С другой стороны, это большой успех для армянской дипломатии, поскольку  она  не  выбирает между двумя интеграционными проектами, а проявляет сбалансированный подход в многовекторных отношениях», – сказал Диого Пинто

24 ноября в  Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В  рамках саммита  Восточного партнерства Соглашение было подписано  министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности ФедерикойМогерини.

Сюзи Мурадян



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