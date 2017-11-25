Новое Соглашение с ЕС – большой успех для армянской дипломатии – Диого Пинто

Новое Соглашение Армения-ЕС – это историческая возможность.

В беседе с Арменпресс такое мнение высказал глава организации «Европейские друзья Армении» (EuFoA) Диого Пинто.

По его словам, Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве предлагает не только максимально широкое содержание, но и новый уровень двусторонних отношений.

«Примечательно, что это первое соглашение, подписанное Евросоюзом с государством-членом ЕАЭС. Отныне Армения имеет возможность пользоваться не только лучшими экономическими и инвестиционными условиями, но и, что важнее – опытом и содействием ЕС в реализации решений в области политических и общественных преобразований. Этим соглашением Армения становится более вооружена, рассматривая ЕС в качестве партнера, поддержки и морального ориентира и в этом довольно сложном регионе укрепит свою позицию как пример страны, стимулирующей стабильность и европейские ценности», - сказал Диого Пинто.

По мнению Пинто, это важный шаг и для самого ЕС – первый и основной, так как этим шагом Евросоюз показывает решительность в диверсификации своей политики в рамках Восточного партнерства.

«С другой стороны, это большой успех для армянской дипломатии, поскольку она не выбирает между двумя интеграционными проектами, а проявляет сбалансированный подход в многовекторных отношениях», – сказал Диого Пинто

24 ноября в Брюсселе было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. В рамках саммита Восточного партнерства Соглашение было подписано министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности ФедерикойМогерини.

Сюзи Мурадян