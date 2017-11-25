Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легких пассажирских автомобилей

Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА сообщает, что по состоянию на 10:30 часов25 ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легких пассажирских автомобилей.

Как передает Арменпресс, по информации департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии – из-за обильного снега для тяжелых автомобилей дорога пока закрыта.