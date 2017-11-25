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Автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легких пассажирских автомобилей


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по состоянию на 10:30 часов25 ноября дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легких пассажирских автомобилей.

Как  передает Арменпресс, по информации департамента  дорог Министерства инфраструктур Грузии – из-за обильного снега для тяжелых автомобилей дорога пока закрыта.



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