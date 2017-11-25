Европейские индексы - 24-11-17
МОСКВА, 25 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.39% и составил 13059.84 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 5390.46 пункта, британский FTSE снизился на 0.10% и составил 7409.64 пункта, российский MICEX вырос на 0.59% и составил 2161.17 пункта, а RTSI вырос на 0.28% и составил 1162.30 пункта.
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- 10:52 Цены на цветные металлы - 24-11-17
- 10:50 Цены на драгоценные металлы - 24-11-17
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