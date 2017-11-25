Время в Ереване: 11:07:36,   25 Ноябрь

МЧС РА сообщает: в областях осадки прекратятся после полудня


На значительной  территории Армении утром 25 ноября ожидается слабый  снег. Осадки  прекратятся после  полудня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по состоянию на 10:30 часов25 ноября на некоторых дорогах республики гололед. Закрытых и труднопроходимых дорог нет.

На автодорогах дорогах Капан-Горис-Сисиан-Зангер, Ноемберян-Джуджеван-Воскепар  гололед.

Ввиду  ожидающейся неблагоприятной  погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента  ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации