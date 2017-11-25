МЧС РА сообщает: в областях осадки прекратятся после полудня

На значительной территории Армении утром 25 ноября ожидается слабый снег. Осадки прекратятся после полудня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, по состоянию на 10:30 часов25 ноября на некоторых дорогах республики гололед. Закрытых и труднопроходимых дорог нет.

На автодорогах дорогах Капан-Горис-Сисиан-Зангер, Ноемберян-Джуджеван-Воскепар гололед.

Ввиду ожидающейся неблагоприятной погоды, водителям рекомендуется на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.